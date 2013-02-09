Омбудсмен Петербурга напомнил депутатам о 31 статье Конституции

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов прокомментировал принятый во втором чтении Законодательным Собранием города проект закона о митингах, шествиях и пикетированиях.

«Свобода собраний представляет собой одну из неотъемлемых основ демократического общества, является необходимым условием его развития. Она закреплена в статье 31 Конституции, согласно которой граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования», - напомнил Шишлов.

По его словам по сравнению с первоначальным законопроектом, внесенным в июне 2012 года, нынешний документ в большей степени соответствует целям защиты конституционных прав граждан. Однако вызывает у него сожаление, что большинство предложений, направленных на расширение возможностей жителей Петербурга публично выражать свою позицию, было отклонено. Тем более, что эти предложения были поддержаны представителями самых разных политических взглядов - как на общественных слушаниях в Законодательном Собрании 3 декабря, так и в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

«Попытки ограничения этого права могут приводить лишь к конфронтации и росту напряженности в обществе. Законодательное регулирование в этой сфере должно стремиться к нахождению справедливого баланса, учитывающего вопросы безопасности и жизнедеятельности города, приоритетность фундаментальных прав и свобод, гарантированных российской Конституцией. В Петербурге живет множество людей с активной жизненной позицией. Жители нашего города должны иметь все возможности для публичного выражения своего мнения», - считает Александр Шишилов.

Напомним, что по новому проекту закона митинги можно проводить на расстоянии 50 метров от зданий, занимаемых органами государственной власти, объектами здравоохранения и образовательными учреждениями. С шествий данное ограничение петербургские парламентарии сняли. Хотя изначально депутаты планировали установить дистанцию в 200 метров от перечисленных выше объектов. Данное решение было в штыки воспринято оппозицией, представители которой жаловались, что в такой ситуации они не смогут проводить свои акции в центре города и им придется собираться на свалках и кладбищах.