Кадровые изменения в системе МВД произвёл президент Путин, подписавший соответствующие указы о назначении на должность и освобождении от должности ряда сотрудников органов внутренних дел (ОВД), сообщает сегодня пресс-служба Кремля.

В указе № 94 «Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» говорится :Освободить от занимаемой должности: полковника полиции Грачева Антона Борисовича, заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области – начальника полиции; генерал-лейтенанта полиции Лапина Алексея Алексеевича, начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области; генерал-майора полиции Николаева Андрея Александровича, начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю.

Указом № 95 «О назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» Путин назначил полковника юстиции Китова Ивана Сергеевича – заместителем Министра внутренних дел по Республике Татарстан – начальником главного следственного управления.

Также Путин назначил полковника юстиции Ковальского Андрея Станиславовича – заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области – начальником главного следственного управления и полковника юстиции Шило Сергея Алексеевича – заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области – начальником главного следственного управления.

Указом № 96 «О назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» Путин назначил полковника полиции Афанасьева Николая Николаевича – начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю; полковника полиции Гришина Петра Львовича – начальником Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.

Генерал-майора полиции Ларионова Андрея Петровича Владимир Путин назначил начальником Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области, освободив его от занимаемой должности.

Полковника юстиции Ненашева Игоря Юрьевича президент России назначил заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области – начальником главного следственного управления, освободив его от занимаемой должности; полковника внутренней службы Полякова Андрея Николаевича – заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации; полковника полиции Рожкова Владимира Алексеевича – начальником управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве; генерал-майора юстиции Романова Александра Владимировича – заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу – начальником следственной части.

Также Путин назначил полковника полиции Кудинова Олега Филипповича заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области – начальником полиции.