Новой массовой переаттестации в МВД РФ не будет - Колокольцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что новой массовой переаттестации в МВД РФ не будет. Новые переаттестации полицейских будут проходить только в тех подразделениях, где это будет необходимо.

"Какой-либо повальной кампании, которую мы наблюдали буквально полтора года назад, конечно, не будет. Потому что системе нужна стабильность, людям нужно будет успокоиться от тех пертурбаций, которые они прошли, и нужно просто правильно выставить ориентиры, организовать работу таким образом, чтобы заработали те механизмы, которые и приведут нас к достижению положительных результатов", — цитирует Колокольцева телеканал "Россия 1".

Однако он подчеркнул, что реформа МВД дала определенные результаты, она стала своего рода толчком для продвижения вперед. "Была создана оперативно-правовая база, достаточно весомо увеличено денежное содержание сотрудников, что позволило нам потом действительно отбирать кандидатов. Надеемся, этот процесс будет увеличиваться. Сейчас можно уже отталкиваясь от того, что сделано, идти вперед, идти, не останавливаясь, и действительно развивать то положительное, что заложено", — заявил министр.