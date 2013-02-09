Граждан СНГ, задержанных в Петербурге, депортируют

В пятницу в Петербурге в ходе спецоперации задержаны порядка 300 человек, спецоперация проходила в рамках двух уголовных дел об экстремизме на одном из рынков Петербурга, в спецоперации были задействованы сотрудники нескольких силовых структур.

По данным Интернет-СМИ, в ней приняли участие 20 бойцов «Града» ФСБ, по 40 человек от СОБРа «Гранит» и ОМОН «Бастион», привлекались 40 оперативников Центра "Э", сотрудники миграционной службы и следователи СК по Петербургу.

Семерых задержанных граждан СНГ ФМС депортирует из России.

250 задержанных находятся сейчас в центре "Э", около двадцати в Следственном Комитете.