Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал "временной вопрос", по его словам, решение о возвращении в России "зимнего времени" было проработано и принято правительством РФ.

Журналистов интересовало, согласовывал ли кабинет министров РФ вопрос о возможности возвращения в России "зимнего времени" с В. Путиным. Песков ответил, что "Путин говорил о том, что решение должно прорабатываться и приниматься правительством РФ. Это было сделано".

Ранее на минувшей неделе премьер-министр России Медведев заявил, что возвращение зимнего времени нецелесообразно.