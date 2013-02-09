В субботу на пресс-конференции в Киеве глава политсовета партии "Наша Украина" Сергей Бондарчук сообщил журналистам, что экс-президент Украины, лидер партии "Наша Украина" Виктор Ющенко исключен из партии за предательство, сообщает "ЛIГА.Новости".

По словам Бондарчука, экс-президент числился в киевской ячейке партии, которая его же и исключила за "предательство программных целей партии" и "незаконную узурпацию руководства партией", пояснил он, добавив, что устав и печать находятся у него.

Глава политсовета партии также пояснил, что "предательство" Ющенко заключается в том, что во время парламентских выборов 2012 года по его решению члены окружкомов и участкомов от Украинской народной партии и "Нашей Украины" в южных и восточных областях страны были заменены на представителей Партии регионов, что, как считают в НУ, нанесло значительный вред авторитету партии, такими действиями Виктор Ющенко предал программные идеи партии "Наша Украина".

Кроме того, Ющенко не выполнил взятые на себя публичные обязательства по выплате долгов партии за 2009 год, а "с целью избежания отчетов и ответственности при помощи подконтрольных ему членов президиума Ющенко блокирует созыв съезда партии и пытается незаконным способом узурпировать руководство в партии", - отметил Бондарчук.

Напомним, на минувших парламентских выборах "Наша Украина" набрала всего 1,1% голосов избирателей, не преодолев проходной барьер в 5%. В этой связи оппозиция заявила о том, что Ющенко был сообщником действующей власти на выборах.