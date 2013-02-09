Удальцов приехал в суд отстаивать свободу выражения взглядов (ВИДЕО)

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов в коротком выступлении перед входом в Басманный суд вновь не признал себя нарушителем закона.

9 февраля в Басманном суде столицы проходит очередное заседание в рамках дела в отношении С. Удальцова, которого СКР накануне потребовал заключить под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент "АН-онлайн".

Лидер левых прибыл к зданию суда вовремя. У Басманного его встречали журналисты во главе с Ильей Азаром. В своем коротком выступлении С. Удальцов в очередной раз подчеркнул, что не считает себя нарушителем закона, поскольку не покидал пределов Москвы и своевременно являлся на допросы. Также он заявил, что намерен отстаивать не только свою позицию, но и свободу взглядов для своих единомышленников, каждый из которых может оказаться на его месте.

На момент начала заседания массовых акций, обещанных в соцсетях, у здания суда не проводилось.