Митволь намерен бороться за пост губернатора Подмосковья

Олег Митволь - председатель Центрального совета партии "Альянс зеленых - народная партия", заявил в субботу, что намерен бороться за пост губернатора Подмосковья, как член партии, однако партия пока такого решения не приняла.

Он сказал журналистам: "Я лично готов, но партия решения не принимала. Она должна руководствоваться принципами партийной целесообразности. Сегодня скажите мне идти сдавать фото и на выборы - я пойду. Но не как физическое лицо, а как член партии. Проблема в том, что я один, а выборов много в нашей стране".

По его словам, партия собирается участвовать в выборах главы подмосковного Жуковского, и сейчас ведутся переговоры по поводу взаимодействия с муниципальными депутатами в области.

О планах на будущее он сказал так: "Для себя я решил, чем буду заниматься в ближайшее четыре года. Но мы пока не хотели бы раскрывать наши планы", - цитируют Митволя интернет-СМИ.