Отец Василисы Галицыной: берегите своих детей (ФОТО)

В Набережных Челнах состоялось прощание с восьмилетней Василисой Галицыной, похищенной и убитой 2 февраля. К школе N5, где училась девочка, пришли более трех тысяч человек.

Приехали люди и из других городов и даже регионов России. Море цветов и детских игрушек.

Мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев еще раз выразил соболезнование семье девочки от имени президента Татарстана Рустама Минниханова и себя лично. Он поблагодарил сотрудников МВД, МЧС, многочисленных волонтеров — всех, кто принимал участие в поисках девочки и ее похитителя.



"Поиск начался с первых минут после поступления сообщения от родителей о пропаже дочери. Люди прочесывали местность метр за метром в надежде, что в ближайшее время найдут Василису живой и невредимой", — сказал мэр.

Благодаря профессионализму сотрудников полиции и следователей, отметил Шайхразиев, удалось в короткое время найти подозреваемого в совершении убийства. Отец девочки Александр Галицын также поблагодарил всех, кто принимал участие в поиске дочери. "Я не ожидал, что откликнется столько людей. Спасибо всем. Берегите своих детей! Пусть это горе станет уроком для всех. Переоцените свои ценности, уделяйте своим детям как можно больше внимания", — сказал он.



Похороны Василисы состоялись на Орловском кладбище.

Организацию похорон взяла на себя мэрия. Семье девочки, в которой есть еще шестеро детей, будет оказана материальная помощь.



























Фото: Евгений Сироткин