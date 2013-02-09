Яшин поддержит Удальцова в суде

Лидер движения «Солидарность» Илья Яшин быстро прошел в здание Басманного суда, где глава «Левого фронта» Сергей Удальцов будет оспаривать требование СКР о его домашнем аресте.

И. Яшин не давал комментариев журналистам, собравшимся у суда, сообщает корреспондент «АН-онлайн». Меры безопасности усилены, около суда стоят несколько автозаков, ОМОН и журналисты.

Накануне, 8 февраля, С. Удальцов сообщил «АН-онлайн», что требование Следственного комитета России об изменении для него меры пресечения – это очередной этап давления со стороны силовиков. «Завтра будет суд. Я естественно буду оспаривать (требование СК – прим. ред.) со своими защитниками, но, зная Басманный суд, можно и к гадалке не ходить…», - отметил он тогда.