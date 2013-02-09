В Москве проходит митинг «За достойную медицину»

Акция под лозунгом «За общедоступное, бесплатное и самоуправляемое здравоохранение» проводится в Новопушкинском сквере с 13:00 мск.

Инициаторами митинга стали медработники профсоюза «Действие», профсоюз «Защита», депутаты от фракции КПРФ и группа неравнодушных к проблемам современной российской медицины граждан. Митинг собрал около 150 участников. Целью акции является прекращение коммерциализации медицины, привлечение внимания общественности к нарушению прав медицинских работников и пациентов и «антисоциальной политике властей». Митингующие критикуют реформу здравоохранения, выступают против понижения зарплат врачам, ликвидации учреждений здравоохранения, снижения доступности качественной медицинской помощи.

Среди лозунгов участников акции – «Зарплату медика на чиновничью!», «Нищий врач опасен для вашего здоровья!», «Не дайте красному кресту стать надгробным!». Пикеты и митинги, посвящённые защите доступного здравоохранения, проходят в эти дни и в других городах России: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,Иваново, Ижевске, Новосибирске, Владивостоке.