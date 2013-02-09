В Басманном суде усилены меры безопасности. Ждут Удальцова

В Басманном суде Москвы сегодня усилены меры безопасности в связи с рассмотрением вопроса о заключении под домашний арест лидера Левого фронта Сергея Удальцова. "АН" в суде будет следить за развитием событий.

На территории суда дежурят порядка 10 полицейских машин.

Координатор "Левого фронта" обвиняется в организации беспорядков на Болотной площади 6 мая и применении насилия в отношении представителей власти. В октябре 2012 года после предъявления обвинения с Удальцова была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.



«Основаниями для изменения Удальцову меры пресечения явилось то, что он, находясь под подпиской о невыезде, неоднократно ее нарушает. В частности, Удальцов подолгу не проживает по месту своей регистрации, его мобильные телефоны зачастую бывают отключены, что затрудняет вызов обвиняемого к следователю. При этом о месте своего фактического нахождения Удальцов следствию не сообщает», — отметил представитель СК Владимир Маркин.

«Кроме того, Удальцов после избрания в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении продолжает совершать противоправные действия, нарушая, тем самым, избранную меру пресечения», — сообщил Маркин.



Ранее «АН» сообщали: Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил «АН-онлайн», что требование Следственного комитета России об изменении для него меры пресечения – это очередной этап давления со стороны силовиков.



