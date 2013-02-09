На первый съезд родителей России неожиданно прибыл Владимир Путин

В Колонном зале Дома союзов открылся первый съезд родителей России. Инициаторами созыва съезда выступили движение "Суть времени" и Ассоциация родительских комитетов и сообществ России.

В столице собрались делегаты из 60 регионов страны. На съезд неожиданно прибыл президент Владимир Путин. По словам главы государства, он посчитал своим долгом встретиться с участниками съезда и объяснить свою позицию, сообщает echo.msk.ru.



Ранее представитель АРКС Ольга Леткова сообщила, что на съезде родители выступят против введения в стране механизмов ювенальной юстиции, выразят свое негативное отношение к практике международного усыновления и обсудят новый закон "Об образовании".



Кроме того, АРКС обеспокоена тем, что закон создает возможность взимать плату за надзор над детьми в школах и дошкольных учреждениях.





