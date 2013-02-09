На Дону появится национальность «казак»?

В Ростовской области создаётся рабочая группа, которая попытается добиться юридически оформленной возможности внесения в свидетельство о рождении национальности «казак» - для мальчика, и «казачка» - для девочки. В неё планируется включить представителей региональных управлений министерства юстиции РФ, Федеральной службы государственной статистики, а также - юридического комитета аппарата правительства области, управления ЗАГС Ростовской области и регионального департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений.

«В последнее время на моё имя поступает большое количество обращений от рядовых казаков и атаманов первичных казачьих обществ с просьбой оказать содействие в решении этой проблемы. Чтобы у них была возможность в свидетельстве о рождении своего ребёнка указать – «казак», - объяснил свою позицию директор департамента по делам казачества правительства Ростовской области Игорь Казарезов.

Стоит отметить, что решение о создании этой рабочей группы было принято буквально на следующий день после встречи губернатора области Василия Голубева с журналистами и блогерами. На ней, как раз, одним из последних прозвучал вопрос от казака, которого интересовала возможность внесения национальности «казак» в свидетельство о рождении.

Этот вопрос вызвал плохо скрываемое раздражение главы администрации региона, он даже несколько раз попытался перебить собеседника, пока тот формулировал свой вопрос. «Что касается «казаки - это народ». Я обязан любое мнение, даже если оно мне не нравится, выслушивать. Мне вот тоже кажется, что я из казаков, но в данной ситуации я себя отдельным народом не чувствую», - губернатор хоть и не прямо, но всё же ответил на вопрос.

По мнению работников областного ЗАГСа (отдел записей актов гражданского состояния), сегодня «казак» - это не национальность и не сословие, а общественное предназначение.

«Сейчас в свидетельство о рождении ребёнка мы записываем только национальности родителей. Вот такое у нас законодательство», - говорит заведующая областным отделом ЗАГС Галина Слюсарева. По её словам, принять решение об узаконивании такой национальности могут только на федеральном уровне, и это очень сложный и длительный процесс.

Стоит отметить, что в качестве одного из аргументов сторонники записей «казак» и «казачка» в графе «национальность» в свидетельстве о рождении ссылаются на то, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области эта норма уже действует.