КПРФ примет решение по Ширшову не раньше понедельника

Руководство КПРФ примет решение по поводу депутата Константина Ширшова не раньше понедельника, заявил депутат от фракции Вадим Соловьёв, отметив, что к нему и к Следственному комитету возникло много вопросов. В субботу стало известно, что однопартийцы порекомендовали Ширшову, которого следствие подозревает в покушении на мошенничество при продаже мандата, сложить свои полномочия.

"После изучения трех томов дела у нас возникло достаточно вопросов как к Следственному комитету, так и к самому Ширшову. Но что-то конкретное можно будет говорить после пленарного заседания палаты в понедельник", - сказал Соловьёв в разговоре с "АН-Онлайн".

Ширшов подозревается в покушении на мошенничество с продажей думского мандата за €7,5 млн. Прокуратура хочет привлечь его в качестве обвиняемого. Сам депутат уже заявил, что все честно расскажет депутатам, на заседании комитета по регламенту Госдумы он уже заявил о своей полной невиновности.