Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил госгарантии по кредитам предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В 2013 году на эти цели будет выделено 31,5 миллиарда рублей.

Премьер-министром подписано Постановление "О государственных гарантиях Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на реализацию проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", сообщает пресс-служба правительства РФ. Проект постановления внесен Минфином России.

Постановлением утверждаются Правила предоставления указанных государственных гарантий, а также поручается государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" выполнять в 2013г. функции агента правительства РФ по вопросам их предоставления и исполнения.



Предоставление государственных гарантий организациям ОПК в обеспечение кредитов является мерой государственной поддержки, которая направлена на расширение возможностей привлечения внебюджетных источников финансирования (кредитов) для опережающей реализации инвестиционных проектов в рамках ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020гг.". Реализация данной меры направлена на своевременную подготовку производств современных образцов вооружения, военной и специальной техники, необходимых для оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с государственной программой вооружения.

Ранее «КП» сообщала, что в 2013 году на эти цели будет выделено 31,5 миллиарда рублей.



