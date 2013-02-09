Олимпийский чемпион по фигурному катанию: Сочи — помойка и хамство

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин, побывавший на ледовом шоу, посвященном году до начала Олимпийских игр в Сочи, высказался в своем Твиттере.

"Шоу прошло неплохо, нереально нервничали. Вновь ощутить этот страх, нереально не понравилось. Хорошо, что все все-таки закончилось 11 лет назад.

Подвожу итог, Сочи — помойка и хамство. И здесь пройдет зимняя Олимпиада? Были и положительные моменты, конечно, но их было мало», — написал Ягудин.

В Сочи торжества "Год до Игр" прошли в олимпийском Большом ледовом дворце. Владимир Путин и президент МОК Жак Рогге вместе нажали символическую кнопку, запустив отсчет времени, оставшегося до начала Игр.

Ранее «АН» сообщали: певице Анне Семенович и шоумену Михаилу Галустяну в ночь со среды на четверг было не до сна. Они занимались спортом. Анна и Михаил - главные лица на открытии нового ледового дворца в Сочи.

Алексей Ягудин - заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов.