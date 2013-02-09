МЧС предупредило, где возможен рост числа ДТП

В 8 регионах Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов и, конечно же, в Москве возможен рост числа ДТП из-за гололеда, сообщили в управления информации МЧС.

В Брянской, Курской, Смоленской, Московской, Тульской областях, Москве, Калмыкии, Волгоградской и Ленинградской областях сложилась неблагоприятная обстановка, связанная с образованием гололедицы и наледи на деревьях, линиях электропередачи. Ночью осложнилась ситуация на автотрассах М-2 и М-4 в Тульской области, где из-за дождя обледенели отдельные участки дорог.



Между тем улицы Москвы к утру субботы покрылись коркой льда, однако синоптики обещают днем до плюс 2 градусов.



