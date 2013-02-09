«Окно в Европу» ждет решения экспертной комиссии

Вокруг комплекса зданий за Варшавским вокзалом не утихают страсти. Насколько оправдано повышенное внимание к этому объекту и когда вопрос решится окончательно?



Все началось после того, как ЗАО «ЛенСпецСМУ» объявило о своих планах на землю за Варшавским вокзалом. Компания собирается построить здесь жилой комплекс «Галактика» и все, что мешает, может снести.



Градозащиники забили тревогу, так как речь шла о замечательных памятниках промышленной архитектуры конца 19 го века. Архитектура действительно выдающаяся: комплекс зданий за Варшавским представлял собой уникальный сплав из промышленных, общественных и религиозных построек. Увы, многие из них уже исчезли, а остатки часто представляют собой полуразвалившиеся строения, за которыми никто не следит.



Кое-что снести все-таки успели. Появилось много противоречивой информации — одни говорили, что снос идет вовсю, другие ничего подобного не увидели.



Непосредственно работы по демонтажу производила компания с многообещающим названием «Размах». Но, как выяснилось потом, сотрудники этой фирмы на абсолютно добровольных началах приостановили работы и решили не предпринимать никаких резких действий, несмотря на наличие всех разрешающих документов.



Возникает вопрос: почему эти разрешительные документы были получены, если речь идет о памятниках архитектуры? Оказывается, комплекс за Варшавским вокзалом уже несколько лет выходит за рамки городской зоны охраны и по тем же документам ценности особой не представляет.



Координатор градозащитного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов напоминает, что границы городской зоны охраны разрабатывались, когда в Петербурге сносили здания на Невском и строили «шедевры» типа «Регент-холла» или «Монблана».



Позиция городских властей во главе с Валентиной Матвиенко была радикальной, и казалось, что инвесторы вот-вот доберутся до Исаакиевской площади и Стрелки Васильевско го острова. Градозащитники в борьбе с этой дикостью пытались отстоять хоть что-то поближе к центру, и территорию за Обводным каналом в неравной борьбе пришлось отдать.



Отчасти поэтому сам факт, что застройщик не стал цепляться за формальности и на конфликт не пошел, слегка вдохновляет.



Что будет дальше, не знает никто. Масла в огонь подлили недавние действия полиции и ОМОНа против радикальных градозащитников и анархистов, которые в январе захватили один из пакгаузов. В понедельник их попытались выселить. Стражи порядка действовали предельно жестко — так, как будто имели дело с террористами, По словам очевидцев, омоновцы профессионально и с удовольствием избивали всех, кто оказывал им малейшее сопротивление или возмущался их жестокостью. Били всех, включая молодых девушек.



Всего было задержано 19 активистов. Один молодой человек, которого, по сообщениям очевидцев, избивали вчетвером, не держался на ногах и истекал кровью. Согласно официальным сообщениям, в стычке пострадали также трое полицейских. Теперь задержанных ожидает суд. Их обвиняют в том, что они нанесли телесные повреждения стражам порядка.