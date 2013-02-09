СОБР, ОМОН и УФМС проводят операцию в Апраксином дворе

На территории Апраксина двора начинается операция, в которой участвуют силы СОБР, ОМОН, управления Федеральной миграционной службы по Петербургу и области, передает корреспондент «Фонтанки».

Силовики проводят рейд в 15-м корпусе, где находится так называемая «мечеть», представляющая собой три молельные комнаты на третьем этаже. Там находится большое количество мусульман, которые, однако, пока отказываются выполнить требования сотрудников полиции и покинуть территорию, а также предъявить свои документы.

ОМОН начинает первые задержания.