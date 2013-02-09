Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил положение о продаже входных билетов на мероприятия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи в 2014 году.

"Положением о продаже билетов на посещение мероприятий устанавливается, что продажа билетов осуществляется исключительно АНО "Оргкомитет "Сочи 2014", билетными операторами и субагентами билетных операторов в билетных кассах и на билетном сайте", — говорится в сообщении. В документе отмечается, что оформление и выдача карт регистрации осуществляются через специальные центры на основании заявок, сделанных в интернете.

Продажа и перепродажа билетов иными способами, предложение билетов к продаже (включая рекламирование), проведение рекламных акций, сопровождающихся безвозмездной передачей билетов, обмен и иное использование билетов в целях извлечения прибыли, использование билетов при проведении лотерей, не предусмотренные прописанным в положении порядком, не допускаются.

Ранее «АН» сообщали: глава структуры Дмитрий Чернышенко отчитался, что первую партию раскупили за несколько часов. На сайт, где продаются билеты, поступало более 10 тысяч обращений в секунду.





