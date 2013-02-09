Sukhoi SuperJet 100 - конкурентоспособный самолет, несмотря на его "детские болезни", считает руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

"Они всегда бывают, и они лечатся. Я уверен, что этот самолет будет успешно эксплуатироваться многими авиакомпаниями", - сказал он.



По словам главы Росавиации, SuperJet 100 - самолет, созданным по новым технологиям. "Его многие ругают, потому что конструкторское бюро Сухого вторглось, видимо, в такую сферу отношений в авиапроме, где царили свои традиции", - сказал А. Нерадько в интервью телеканалу "Россия 24".



"Я уверен в том, что российская гражданская авиация должна использовать российские самолеты. Прежде всего, у нас хорошие традиции. Во-вторых, это интересы экономики, обороноспособности и национальной безопасности", - сказал руководитель ведомства. Он подчеркнул, что гражданская авиация - стратегическая составляющая экономики, и добавил, что "Россия строила, строит и будет строить свои самолеты".



В России есть разработки дальнемагистральных самолетов. "В настоящее время разрабатывается самолет МС-21, который позиционируется как среднемагистральный, но я уверен, что он будет использоваться и на более дальних расстояниях. Нельзя сразу объять необъятное. Хорошо, что сейчас получился самолет Sukhoi SuperJet, следующая позиция - это МС-21. Я уверен, что за этими самолетами придут и дальнемагистральные", - добавил глава Росавиации.



