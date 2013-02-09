Стало известно о закрытии Интернет-издания OpenSpace.Ru

Ночью стало известно о закрытии OpenSpace.Ru. Его главный редактор Максим Ковальский подозревает политические мотивы. Сотрудникам было объявлено о закрытии сайта по экономическим причинам.

«Эхо Москвы» связалось с владельцем сайта, но Вадим Беляев лишь подтвердил факт закрытия сайта. О причинах он говорить не стал. Членами редакции и постоянными авторами был целый ряд известных журналистов и публицистов, в том числе Олег Кашин, Дмитрий Быков, Вероника Куцылло и целый ряд других.



С 2008 года Openspace.ru освещал события культурной и общественной жизни. А с июня 2012 года сменив концепцию и состав редакции, сфокусировался в основном на общественно-политической тематике. Тогда портал и возглавил Максим Ковальский, который до этого в течение долгого времени работал главным редактором еженедельника "Коммерсантъ-Власть". Издание ему пришлось покинуть со скандалом в декабре 2011-го после думских выборов. Причиной стала публикация во "Власти" фотографии избирательного бюллетеня с неприличной надписью.



