Освобожденный в Сирии россиянин вернулся на родину

Житель Кузбасса Виктор Горелов, похищенный в Сирии в середине декабря 2012 года и освобожденный в обмен на пленных боевиков, прибыл сегодня в Москву. Завтра утром он будет дома, в Новокузнецке, где его ждет семья.

Опытный технолог, 42 года проработавший на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, не раз выезжал за рубеж – в Индию и Китай – налаживать доменные печи. И с этой же целью 6 октября прошлого года по контракту от екатеринбургской фирмы прибыл в Сирию, на строящееся сталелитейное предприятие частной компании "Хмишо". Семье новокузнечанина, по решению губернатора области Амана Тулеева, окажут материальную помощь.



Горелов и еще один гражданин РФ Абдессаттар Хассун, имеющий также гражданство Сирии, были похищены неизвестными 17 декабря по дороге из Хомса в Тартус. Вместе с ними был захвачен гражданин Италии Марио Беллуомо. МИД РФ 4 февраля сообщил, что оба россиянина, как и итальянец, освобождены в обмен на пленных боевиков.

Российский МИД ранее рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Сирию. Конфликт в этой стране длится с марта 2011 года, жертвами насилия, по различным данным, стали около 60 тысяч человек.







