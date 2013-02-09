В Петербурге сотни человек задержаны по делам об экстремизме (ВИДЕО)

Оперативники задержали в пятницу в Петербурге порядка 300 человек в ходе операции, инициированной в рамках двух уголовных дел об экстремизме, заявили в региональном УФСБ.

«Фонтанка» тем временем сообщает, что «силовики увезли из Апраксина двора не менее 700 мусульман».

20 человек имеют отношение к уголовным делам и доставлены в Следственный комитет. Кроме того, в местах проведения оперативно-следственных мероприятий изъята экстремистская литература. Среди задержанных, по информации СК, - граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, а также гражданин Египта и гражданин Афганистана.



Кроме того, задержан уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сарбашев, который подозревается в том, что с октября 2010 года по апрель 2011 года размещал в интернете экстремистскую литературу, а также видео с изображением террористических актов.



В пятницу сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД проводили в Петербурге оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденных Следственным комитетом уголовных дел по ч. 2 ст. 205 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма») и ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Преступников в пятницу искали в Петербурге и области, обыски прошли в том числе и в молельных комнатах Апраксина двора (вещевой рынок в Центральном районе Петербурга).



Кроме того, как известно «Фонтанке», спецслужбы вышли на предполагаемых экстремистов после того, как в социальных сетях появилась страница радикального сообщества «Петербургский джамаат» (или «Али сунна валь джамаа»). Имя этой организации в свое время упоминалось в контексте уголовного дела о покушении на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко, возбужденного в 2007 году.



Руководители сообщества публиковали экстремистские призывы, а также видеозаписи терактов и обращения Доку Умарова и Саида Бурятского.







