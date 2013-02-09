Набережные Челны говорят последнее «прости» Василисе Галициной

Сегодня жители Набережных Челнов проводили в последний путь Василису Галицину, которую зверски убил педофил. По последним данным на поиски пропавшей 2 февраля восьмилетней школьницы отправилось около 6 тысяч человек.

Сейчас трудно представить, как скоро бы напали на след убийцы и нашли бы его вообще, если бы волонтеры оперативно не включились в масштабный поиск. Обвинение в похищении и убийстве несовершеннолетней Василисы Галициной предъявлено выходцу из Узбекистана Фаруху Ташбаеву.

Волонтерам спасибо. А вот других свидетелей преступления, неважно прямых или косвенных, вместо благодарности хочется спросить, чем они думали и почему не обратились в правоохранительные органы, когда увидели в машине мужчины (с явно не славянской внешностью) плачущую белокурую девочку, да еще с кровоподтеком на лице. Видно ответ убийцы «подралась в школе» удовлетворил случайного свидетеля и он ретировался. А ведь мог бы позвонить в полицию и тогда бы…. Хочется также поинтересоваться у сотрудников рекламного агентства, где работал Ташбаев, неужели никто не приметил машину с указанными в ориентировке МВД номерами? Сейчас об этом говорить уже поздно. Василису не вернешь, а вот еще несовершенные преступления предотвратить можно, если не терять бдительность и чувство гражданского долга. Это преступление, как лакмус, выявило проблемы и вскрыло болезненные нарывы общества, а ушедшая в мир иной школьница дала нам ценные уроки жизни.

Во-первых, в дни поиска стремительно активизировались и росли ряды не только волонтеров, но и бесчисленное количество публикаций в СМИ. К сожалению, множились непроверенные слухи, в ходе которых звучали обвинения в адрес сотрудников полиции, родителей, администрации школы и т.д. Некоторые источники обвиняли полицию в том, что, якобы, поиски начались только 4 февраля. Официальная версия гласит, что «сообщение о пропаже Василисы Галициной поступило в дежурную часть отдела полиции «Комсомольский» УМВД России по городу Набережные Челны от её отца 2 февраля 2013 года в 20.00.». В тот же день начались поиски. Был задействован личный состав отдела полиции «Комсомольский» в количестве 90 человек. 3 февраля на сайте МВД Татарстана уже было опубликовано сообщение о поисках девочки. В тот же день было задействовано 200 сотрудников полиции, порядка 50 сотрудников МЧС, 30 снегоходов и вертолет. О том, что нашли свидетелей и первыми обнаружили улики волонтеры, также стало известно из сообщений в группе поиска Василисы Галициной одной популярной интернет-сети. Руководитель инфогруппы волонтерского поиска Лариса Собина в интервью «АН-онлайн» данную информацию не подтвердила, но и не опровергла, а аккуратно направила на «поиски правды» к официальным источникам. Затем наша собеседница поделилась проблемами, с которыми столкнулись волонтеры в период поиска. «Замучились отбиваться от атак экстрасенсов, - пояснила она и далее добавила, - Мы принципиально с ними не работаем, потому что еще ни разу реальной помощи от них не было». Это был первый опыт в Татарстане, который, по словам, Л.Собиновой, выявил неорганизованность поиска детей в регионе. Татарстанские волонтеры уже обратились за опытом в централизованную организацию «Содружество волонтеров «Поиск пропавших детей"» и нацелились создать здесь свой организованный отряд. «У нас было много ошибок, но люди быстро сориентировались, и подобралась хорошая команда», - поделилась собеседница «АН-онлайн».

Во-вторых, циничное преступление, совершенное уроженцем Узбекистана, сыграло на руку разжигателям межнациональной розни. Представители узбекской диаспоры в Татарстане негодуют по поводу случившегося и выражают глубокое соболезнование

родным Василисы. «Мы даже не знаем, кто это такой, и нам больно и обидно, что этот, его даже человеком назвать нельзя, узбек», - с горестью поделился с корреспондентом «АН-онлайн» представитель узбекской диаспоры С.( имя и фамилию просил не называть по понятным причинам). «Я, родился и жил в Узбекистане, вообще никогда не слышал о таких преступлениях, - сокрушался наш собеседник, - Его даже животным назвать нельзя». Наш знакомый уже остерегается официальных «облав» и переживает за то, что могут пострадать невиновные, которые честно работают, чтобы как-то на родине содержать семьи. Это мнение узбека, который не первый год живет в Татарстане. Но кто будет считаться с этим мнением, когда популярные издания кидают кость националистам в виде заголовков «Узбек изнасиловал, а затем убил русскую восьмилетнюю девочку в Набережных Челнах» или «Узбек жестоко убил Василису Галицыну». В итоге, целая нация оказалась в заложниках педофила. Над этим стоит подумать.

В-третьих, активизировались сторонники ввода смертной казни для подобного рода преступников. Начался сбор подписей. Благо, что волонтеры ликвидировали данную страницу в интернете, потому что в государстве, которое пока еще не способно искоренить коррупцию, данная мера может привести к необратимым последствиям.

В-четвертых, психосексуальное развитие, порождающее подобного рода преступников в обществе, зависит от воздействия того же самого общества. «Педофилия была и раньше. Просто в советские времена была запрещена ее пропаганда, - прокомментировал ситуацию для «АН-онлайн» доцент и кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин, - А сейчас для СМИ это делает рейтинг». По его словам, данная тенденция исходит из того, что политическое содержание в материалах СМИ «отрезается» и блокируется, и на таких материалах базируется выживание. В итоге, получается, что чем больше муссируются подобные явления в прессе, тем больше их появляется, то есть поток информации агрессивного характера порождает еще большие ее проявления в обществе.

Уроки, которые нам преподала Василиса, не должны пройти даром. По этому поводу на сайте Свято-Вознесенского архиерейского подворья иеромонах Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурье отец Сергий выразил глубокую истину, с которой трудно не согласиться: «Об этом нужно задуматься и понять. Конечно, убийца должен быть наказан, но желать ему смерти это – эмоции. Он понесёт наказание в любом случае. Не думаю, что нужно молиться о нём. Вернее было бы предоставить его душу воле Божьей, а всем нам, христианам, молиться о себе, что бы мы сами извлекли из этого верный урок, потому что, видимо, это – какой-то урок всем нам».