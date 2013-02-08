В Дагестане прошел митинг против произвола чиновников и правоохранителей

Сегодня в Махачкале прошел митинг против незаконных действий чиновников и сотрудников правоохранительных органов. В санкционированной акции приняли участие более 400 человек. Принятую на митинге резолюцию участники протеста намерены направить республиканским и федеральным властям.

Акцию протеста хотели повести еще 25 января на Родопском бульваре в Махачкале, но за два дня до назначенной даты Министерство юстиции Дагестана отказало в его проведении. Чиновники ссылались на то, что Родопский бульвар расположен рядом с железнодорожной магистралью, где запрещены любые митинги. Однако позднее ведомство изменило свою позицию и разрешило проведение акции 8 февраля.

На митинг в парке 60-летия Октября собрались прихожане мечетей столицы Дагестана, приезжие из районов и городов республики. Место проведения протестной акции было оцеплено большим количеством полицейских, всех желающих пройти на митинг сотрудники правоохранительных органов пропускали через металлоискатель.

В митинге приняли участие ряд правозащитных и общественных организаций, а также родственники похищенных людей и задержанных людей. В частности, родные и друзья Марата Гунашева и Шамиля Гасанова, врачей 2-й клинической больницы Махачкалы. Два с половиной месяца назад они были задержаны по подозрению в соучастии в убийстве начальника УВД Махачкалы Ахмеда Магомедова. Шамиль Гасанов был убит полицейскими в ходе обыска в его доме, якобы «он оказал вооруженное сопротивление». Второй врач, Марат Гунашев, был задержан полицейскими на своем рабочем месте в больнице прямо в ходе операции и сейчас содержится в СИЗО Владикавказа. 25 января около тысячи дагестанских врачей обратились с заявлением на имя Владимира Путина в поддержку Гунашева, протестуя против «незаконного задержания и отсутствия доказательств его вины».

Участники митинга приняли резолюцию, в которой озвучили свои требования к чиновникам и руководителям правоохранительных органов. Они потребовали прекратить незаконные убийства и похищения сотрудниками силовых ведомств жителей республики, а так же использование пыток в ходе допросов и следствия; прекратить подбрасывать оружие и наркотики в ходе обысков и при задержании подозреваемых; прекратить враждебную пропаганду в СМИ против мусульман и ислама; прекратить убийство журналистов, адвокатов, общественных деятелей и правозащитников, а так же оказать содействие в расследовании убийств известных общественных деятелей.

Принятую резолюцию митинговавшие намерены адресовать республиканским и федеральным властям.