В Украине приемными родителями сирот чаще всего становятся крымчане

По итогам 2012 года среди регионов Украины автономия вошла в пятерку лидеров по защите прав детей.

Об этом сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО на сегодняшней встрече с первым вице-премьером Крыма Павлом БУРЛАКОВЫМ, передает управление информполитики Совмина АРК.

Он также отметил, что Крым входит в лидеры Украины по охвату детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, семейными формами воспитания. Так, в 2012 году 100 крымских детей нашли родителей в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Читать дальше