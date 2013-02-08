Кадры, которые мы не выбираем...

Вчера глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Александр Макаров вошел в состав градсовета Северной столицы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Об Александре Макарове известно немногое. До своего прихода в КГИОП он был помощником Георгия Полтавченко в Центральном федеральном округе. Являлся главой управления со сложным названием: «по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления». В 1978 году окончил Московский архитектурный институт, но по специальности не работал, выбрав службу в КГБ. Кандидат юридических наук.

Вице-президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» (подразделение спецназа ФСБ), полковник запаса Сергей Поляков в одном из интервью рассказывал, что Александр Макаров до своего перехода в полпредство руководил группой сотрудников «Альфы», охранявшей патриарха Алексия во время его визита в Иерусалим. В обнародованных в интернете неофициальных данных о структуре спецслужб указано, что в начале минувшего десятилетия Александр Макаров был заместителем начальника оперативно-розыскного отдела департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом центрального аппарата ФСБ.

Насколько можно судить по биографии, Макаров, человек солидный и в своей области заслуженный. Но причем тут градоохранная сфера, в которой генерал не работал ни одного дня? Поэтому не удивительно, что его назначение на один из ключевых постов, призванных сохранить для потомков город, вызывающий во всем мире восхищение именно своей исторической архитектурой, вызвало недоумение и возмущение у очень многих коренных горожан.

«Претендент на этот пост должен как минимум заниматься до этого охраной памятников и быть связанным с Петербургом. Я не понимаю этого назначения и считаю, что действия губернатора в данном случае выходят за рамки приличия», – прокомментировал тогда это назначение член совета по сохранению культурного наследия, депутат петербургского парламента Алексей Ковалев.

За время руководства комитетом Александр Макаров не раз успел разочаровать петербуржцев. Как утверждают, именно из за его непрофессионального подхода город лишился дома купца Рогова – уникального памятника архитекторы начала 19 века.

Горожане уже успели отметить, что комитет по охране памятников стал крайне медленно отвечать на обращения петербуржцев, и в целом его работа серьезно затормозилась. Еще в мае 2012 года руководитель градозащитного движения «Экология рядовой архитектуры» Алексей Ярэма поведал журналистам, что не получил от комитета ответов на свои обращения в установленные законодательством сроки. «До прихода Макарова это ведомство отвечало идеально. Но теперь там полнейший бардак. Случается, что комитет иногда вообще не отвечает».

Пренебрежительное отношение к обращениям граждан отметил и секретарь Митрофаньевского союза Николай Лаврентьев. Он сообщил журналистам, что ответы приходили с опозданием более чем на полгода. Ждать бумаг из комитета по нескольку месяцев приходилось и Антонине Елисеевой – координатору движения «Живой город».



Факты нарушений законодательства о рассмотрении обращений в работе КГИОПа находила и прокуратура, в результате чего Александру Макарову было направлено представление. Об этом в прошлом году журналистов проинформировала исполняющая обязанности начальника отдела по надзору за исполнением бюджетного законодательства И. Тютина.



Что изменилось с тех пор? Корреспондент поинтересовался у Алексея Ярэмы, как он сейчас оценивает работу комитета. «Задержек стало поменьше, ответы стали приходить получше, но, конечно, нареканий накопилось огромное количество. Отвечают не по делу, не по теме, пишут вещи не соответствующие действительности сплошь и рядом», – сообщил руководитель градозащитного движения.



Сами же петербуржцы оценивают работу главы КГИОПа неоднозначно, и нередко негативно: «Похоже, не справляется товарищ со своей работой. Замена нужна, на этот пост требуется активный градозащитник. И чем скорее, тем лучше». Такие комментарии можно прочесть под статьями о работе комитета.

К включению Александра Макарова в состав градсовета Алексей Ярэма тоже отнесся без энтузиазма: «Я не думаю, что что-то изменится. Я думаю, что не станет ни хуже, ни лучше, пока не изменится система в корне, изменения не будет».



