Актер и блогер Стас Садальский призвал главу правительства России Д. Медведева вернуть "украденное время", к обсуждению вопроса о возвращении на территории России зимнего времени вернулись накануне.

"Правительство Медведева считает нецелесообразным на данном этапе возвращение зимнего времени. Целесообразным оно считает набивание карманов", - пишет Садальский.

"А Медведева и спрашивать-то грех! Умного, как всегда, ничего не скажет", - считает актер.