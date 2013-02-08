РФ и Казахстан нашли решение по использованию космодрома Байконур

В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, после которой лидеры заявили журналистам, что найдены взаимоприемлемые решения по использованию космодрома Байконур.

По словам Владимира Путина, проблемы между Москвой и Астаной возникли из-за "большого объема сотрудничества". Он сказал: "Мы неоднократно обсуждали эти возникающие проблемы по телефону, но это нормально, потому что объем сотрудничества очень большой, и мне приятно отметить, что он постоянно растет".

Сегодня в ходе встречи лидеры обоих стран детально обсудили программу двустороннего сотрудничества на 2013-2015 годы, подробно остановились на ходе создания Единого экономического пространства и продвижения в сторону Евразийского экономического союза.

Президенты двух стран договорились и дальше продолжать плотные контакты на высоком и высшем уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Казахстан могут прекратить сотрудничество по всем совместным проектам в области космоса из-за ограничения запусков российских ракет с Байконура.