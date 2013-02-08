Все больше россиян поддерживают советскую политическую систему и все меньше в России сторонников демократии по образцу западных стран. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенные 18-21 января среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах 45 регионов России.

Согласно опросу, число сторонников советской политической системы, существовавшей до 90-х годов, выросло по сравнению с 2012 годом на 7%. Считают советскую систему лучшей 36% россиян, а в 2012 году такого мнения придерживались 29% граждан. Нынешнюю политическую систему поддерживают 17%, а в 2012 году ее поддерживали 20%. При этом уменьшился процент сторонников демократии по образцу западных стран: сейчас их 22%, а в 2012 году было 29%.

По мнению экспертов, увеличение числа приверженцев советской модели происходит на фоне реформы нынешней политической системы, которая перестает быть понятной для части граждан, и при сравнении по ряду аспектов проигрывает советской.