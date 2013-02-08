Власти Подмосковья заявили о строительстве платных железнодорожных переездов

Подмосковные власти заявили о планах строительства железнодорожных переездов. Новые переезды будут эксплуатироваться на платной основе.

И.о. губернатора Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до 2020 года планируется построить 17 железнодорожных переездов – сооружениях мостового типа (путепроводов). Они появятся в Павловском Посаде, в Долгопрудном, Котельниках, Новом Ступине, передает Вести.ру.

На них будет выделено 70 млрд. рублей из бюджетов разных уровней. Администрация области также планирует реконструировать существующие переходы и расширять прилегающие к этим путепроводам дороги, из-за того, что железнодорожные переезды нередко становятся причиной огромных пробок.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается более 100 переездов.

Бюджетных денег на полную реконструкцию не хватает, поэтому Андрей Воробьев предложил привлекать частных инвесторов.

Первый такой совместный проект - переезд через Павелецкую железную дорогу на перегоне Взлетная - Востряково в Домодедовском районе.