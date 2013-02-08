На коллегии МВД Путин вручил знамя Колокольцеву

Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Президент России вручил Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву знамя МВД – официальный символ Министерства.

Путин обозначил задачи МВД, которые требуют в этом году особого внимания.

"Важнейший приоритет – это обеспечение безопасности граждан и общества в целом, наступательная борьба с криминальной угрозой". - сказал глава государства. "Прошу вас уделить самое пристальное внимание повышению качества оперативной и следственной работы на всех уровнях. Кроме того, надо усилить меры по обеспечению правопорядка в общественных местах. По статистике, именно здесь совершается каждое третье преступление, а их общее количество в прошлом году выросло более чем на 12 процентов", - отметил Путин.

По его данным, общее количество зарегистрированных преступлений в 2012 году сократилось на 4,3 процента. Но вызывает беспокойство факт, что по целому ряду регионов статистика фиксирует рост нераскрытых преступлений. В целом по России остаются нераскрытыми почти 45 процентов, чуть менее половины.

Президент подчеркнул, что ситуация на дорогая продолжает беспокоить. "Люди серьёзно обеспокоены ростом ДТП с участием нетрезвых водителей", - отметил он. Путин напомнил, что в 2012 году зарегистрировано 203,6 тысячи ДТП, в которых погибли 28 тысяч человек, ранены 258,6 тысячи человек.

"Уже в весеннюю сессию Госдума должна рассмотреть законопроект, значительно ужесточающий санкции за вождение автомобиля в нетрезвом виде. При этом хочу отметить: ответственность должна быть неотвратимой", - заявил глава государства.

Путин также отметил, что бытовая коррупция на дорогах должна быть искоренена, с ней нужно систематически бороться. "Ключевой задачей органов внутренних дел остаётся борьба с экстремизмом. Ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость угрожают единству нашего многонационального народа и целостности Российского государства", - заявил глава государства.

Среди задач, с которыми предстоит разбираться МВД, остаётся борьба с организованной преступностью, в том числе с транснациональными и этническими преступными группами, сообщается на сайте Кремля.

Актуальными задачами МВД остаются декриминализация экономики и противодействие коррупции.

Путин призвал сосредоточиться и "на оздоровлении сферы ЖКХ, на её очистке от разного рода серых схем, воровства и коррупции".