Петербуржцы выйдут на пикеты против Росфинагентства и отмены приватизации жилья

Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева призвала петербуржцев выйти в воскресенье 10 февраля на Невский проспект и поддержать одиночные пикеты.

«Акция будет проводиться с 11 утра до 14 дня. В это время люди выйдут на Невский с плакатами, и будут собирать подписи против рейдерского закона о «Росфинагенстве». Кроме того, мы просим поддержать наш законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья которая заканчивается 1 марта 2013 года» сообщила корреспонденту «АН-онлайн» Оксана Дмитриева.

Заметим, что если законопроект «эсеров» не пройдет и бесплатную приватизацию жилья отменят, то тысячи россиян, жителей аварийных домов, «очередников», а также выпускников детдомов и ветеранов войны не успеют оформить свою квартиру в собственность.

«Дело в том, что даже в случае предоставления этим категориям граждан новой квартиры, после 1 марта 2013 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию у них уже не будет. Мы предлагаем продлить срок бесплатной приватизации жилья на пять лет, до 2018 года», - пояснила Дмитриева.