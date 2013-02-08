Чубайс прокомментировал приговор полковнику ГРУ в отставке Квачкову

Анатолий Чубайс прокомментировал приговор обвинительный приговор полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову. Глава "РОСНАНО", бывший руководитель РАО "ЕЭС", на которого якобы покушался Квачков, назвал его "опасным фашиствующим экстремистом".

"Я не держу зла на Квачкова и искренне надеюсь, что суд был справедливым, что при вынесении приговора были учтены и возраст обвиняемого, и его прошлые заслуги. Но, судя по взглядам Квачкова, которые он столь активно пропагандирует, он является опасным фашиствующим экстремистом, готовым приносить жизни людей в жертву своим диким идеям. Меня не удивляет, что он готовил мятеж. Утверждения же Квачкова о моей причастности к приговору свидетельствуют лишь о его неадекватности. Никакого отношения ни к следствию, ни к суду я, разумеется, не имел, да и не особенно интересовался этим процессом – у меня в жизни хватает и своих дел", - написал Анатолий Чубайс в своем блоге в ЖЖ.

В пятницу Мосгорсуд приговорил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Его соратник, экс-полковник МВД Алексей Киселев получил 11 лет колонии. Оба были признаны виновными в попытке государственного переворота.

У защиты Владимира Квачкова есть основания для того, чтобы обжаловать приговор Мосгорсуда в Европейском суде по правам человека, считает его адвокат Оксана Михалкина.