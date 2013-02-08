Адвокат Квачкова: «Мосгорсуд сегодня вышел за пределы своих полномочий»

У защиты Владимира Квачкова есть основания для того, чтобы обжаловать приговор Мосгорсуда в Европейском суде по правам человека, считает его адвокат Оксана Михалкина. В пятницу Мосгорсуд приговорил бывшего полковника ГРУ к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Его соратник, экс-полквник МВД Алексей Киселев получил 11 лет колонии. Оба были признаны виновными в попытке государственного переворота.

«Вина Квачкова не была доказана и не могла быть доказана, потому что самого преступления не было, - отметила Михалкина в разговоре с "АН-Онлайн". - Для вооруженного мятежа необходимо оружие, и как раз основного элемента в деле нет. Поэтому мы и говорим, что события преступления не было». Адвокат подчеркнула, что «подготовка мятежа без оружия является ничтожной и не должна квалифицироваться как деяние, предусмотренное 279 статьей Уголовного кодекса (организация вооруженного мятежа – прим. ред.)».

Как рассказала Михалкина, текст приговора Мосгорсуда защита Квачкова получит на руки в понедельник и будет опротестовывать его в вышестоящих инстанциях, возможно, обжаловать его в ЕСПЧ.

«На мой взгляд, у нас есть основания для того, чтобы обращаться в ЕСПЧ, потому что Московский городской суд вышел сегодня за пределы своих полномочий. Это что-то невероятное, когда на уровне городского суда была сделана попытка опорочить всеобщую декларацию прав человека, в частности ее преамбулу, где говорится, что любой народ имеет право на восстание. Так вот, нам сказали, что русский народ право на восстание иметь не может и что по Конституции (РФ – прим. ред.), высшей формой общественного выражения является участие в референдуме. Приплыли, дальше грести некуда», - добавила она.

По делу о мятеже, Квачкова задержали 23 декабря 2010 года, спустя сутки после того, как Верховный суд РФ подтвердил оправдательный приговор по делу о его покушении на Чубайса. Суд счел доказанной версию обвинения, что экс-полковник ГРУ с соратниками планировал захватить оружие в нескольких воинских частях, после чего организованно войти в Москву и свергнуть действующую власть.