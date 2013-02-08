Скандал с больницей №31 в Петербурге может возобновиться

В скандале, разразившемся вокруг городской клинической больнице №31 в Петербурге, точка не поставлена. В субботу утром депутаты местного парламента встретятся с губернатором Георгием Полтавченко с намерением потребовать предоставления каких-либо юридических документов, подтверждающих решение об отмене расформирования медицинского учреждения.

Накануне вице губернатор Петербурга, отвечающая за социальные и медицинские вопросы, Ольга Казанская заявила, что не понимает, какие именно документы хотят увидеть депутаты.

«О каких документах может идти речь, если решения о расформировании больницы не существовало. Профессиональные вопросы решаются в тиши профессиональных кабинетов, когда профессиональные вопросы выносятся на площадь, значит, это уже не профессиональные вопросы, а вопросы политического розыгрыша», - заявила чиновница

По мнению депутата Алексея Ковалева, Казанская лукавит, ведь постановление о реформировании больницы было опубликовано в прессе. В нем говорится, что на базе данного учреждения планируется создать медицинский центр, под нужды переезжающих в Петербург судей Верховного и Высшего арбитражного судов РФ.

«В период ее предстоящей реконструкции необходимо сохранить социально важные для города отделения, их персонал. Министерству здравоохранения совместно с Администрацией Петербурга в 2-недельный срок предложить варианты перебазирования больничного оборудования и изменения места работы медицинского персонала», - говорилось в протоколе заседания рабочей группы по переезду ВС и ВАС в Петербург, за подписью Владимира Кожина

«Если это не решение, то тогда что? Этот протокол читали тысячи людей. Поэтому мы требует, чтобы рабочая группа, которая его составляла и в которую входит губернатор Полтавченко, дала официальное заключение о том, что больницу не тронут. Мы хотим увидеть официальный документ в котором будет прописано, что для судей будет выбрано или построено другое медицинское учреждение», - пояснил свою позицию корреспонденту «АН-онлайн» Ковалев.

Впрочем, ничего нового в отношении судьбы больницы не смогла сообщить и Казанская, она лишь повторила слова губернатора.

«Было заявление Георгия Полтавченко, которое поставило точку в этом вопросе. Я могу только его повторить. 31-я больница работает в штатном режиме. Поскольку управделами президента РФ Владимир Кожин снял вопрос о формировании клиники для судей Верховного и Высшего арбитражного судов РФ на базе 31-й больницы. Какое у них будет решение, сказать не могу, оно – в ведении управления делами президента РФ. Но 31-я больница остается городской и будет работать в прежнем режиме», - заявила Казанская.

По словам Ковалева у него есть информация о том, что в Комитете по здравоохранению, за закрытыми дверями продолжаются разговоры о постепенном расформировании отделений по другим больницам.

«А затем эту территорию просто продадут», - сокрушается депутат.

Чиновникам Петербурга давно не дает покоя детское онкологическое отделение, разместившееся в больнице для взрослых. Попытки перевести его на базу специализированного стационара предпринимались не раз. Эту идею активно поддерживает и Казанская.

«Уже было заявлено о том, что мы работаем над медико-техническим заданием, которое потом ляжет в основу наших планов по строительству детского онкологического центра. Думаю, вы со мной согласитесь: нахождение небольшого и не онкологического, а химико-терапевтического отделения во взрослой больнице – это нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Другое дело, что сложилось так, как сложилось. Со временем эту ситуацию мы исправим, построив «нормальный онкологический центр», который будет располагать намного большими медицинскими возможностями, чем те, которыми располагает на данный момент подразделение в 31-й городской больнице», - заявила чиновница.

Такой ответ, питерских парламентариев возмутил.

«Откуда она знает эти нормы? В этом отделении у меня лечился ребенок, там отличные условия, высококлассные специалисты. Зачем ломать, то, что хорошо работает. На мой взгляд, Казанская подходит к вопросам медицины как бизнесмен. Однако нельзя рассматривать подобные вещи, только через призму денег, - убежден Алексей Ковалев.