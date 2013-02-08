В пятницу директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин заявил журналистам, что цирк Никулина остается в России. Увеличивать арендную плату за здание, что могло стать причиной прекращения работы цирка в Москве, не будут.

Директор цирка рассказал, что "сегодня в мэрии мы обсудили все вопросы со специалистами и пришли к ситуации, которая устраивает всех, причем нас в большей степени. Во вторник этот вопрос будет решаться на правительстве Москвы, и тогда всем все станет понятно. Главное — нам не повышают арендную плату и даже наоборот. Когда общество узнает цифры, общество будет шокировано, и это будет абсолютно позитивный шок. Я, честно говоря, абсолютно не могу в это поверить до сих пор", - цитирует его РИА Новости.

Максим Никулин выразил огромную благодарность всем людям, которые поддержали цирк в сложное время.

Напомним, ранее Максим Никулин рассказал, что по новым арендным ставкам Цирку Никулина, который является частной компанией, придется платить за аренду здания на Цветном бульваре 90 миллионов вместо 40 миллионов. В этой ситуации цирк был бы вынужден уехать из России во Францию, где у компании есть шапито, принадлежащее цирку.