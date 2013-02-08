Накажут ли Черного Дьявола за гонки без прав на дорогах Москвы

В Москве полиция задержала 21-летнего Николая Мустафина, назвавшего себя в видеоролике, где она на автомобиле Porsche грубо нарушает ПДД, Черным Дьяволом. Студент одного из столичным вузов, лишенный водительских прав, разъезжал по дорогам на черном Porsche с нарушеним ПДД, а свои "похождения", снимал на видеорегистратор и выкладывал в Интернете.

На днях блогере активно обсуждали видео в Интернете и накануне его объявили в розыск. О своем задержании Мустафин в соцсети рассказывает так: "После всей шумихи я сел в "Кайен" в час ночи и тут же был заблокирован блюстителями порядка на выезде из дворов". После этого, по словам молодого человека, он задал себе только два вопроса: чего ему дома не сиделось после того, как его "подвиги" показали во всех новостях, и не подсел ли он на "адреналиновую иглу".

Факт задержания Мустафина совершенно не расстраивает. Судя по записям в соцсети, он с нетерпением ждет открытия мотосезона, чтобы снова гонять по дорогам и "остаться непойманным". Что касается нарушения правил, студент говорит: "Каждый второй превышает скорость и не соблюдает ПДД на 100%. Если хотите на моем примере что-либо показать или доказать, то могу лишь пожелать удачи! Посмотрим вместе всей страной". Этим он обращается к полиции? Друзья гонщика-нарушителя на его страничке в Интернете предполагают, что он отделается несколькими сутками ареста.

Юрист Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Игорь Симонов не исключает, что откровеному нарушителю ПДД придется заплатить крупный штраф. Возможно, студента могут ждать исправительные работы, передает радиостанция Вести-ФМ.

Отметим, нарушения, зафиксированные на видео, незначительны: в результате обгонов и выездов на встречную полосу ДТП не произошло, к счастью. Но адвокат подчеркнул, что нарушения злостные и умышленные. Что касается грубого общения с представителями правоохранительных органов, за это предусмотрена и уголовная ответственность по статье 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении). Наказание за такое преступление установлено в виде исправительных работ сроком до 1 года.

Напомним, 21-летний студент Московского социально-экономического института Николай Мустафин получил известность в Интернете своими роликами агрессивной езды за рулем Porsche Cayenne. Под псевдонимом Black Devil он выложил несколько роликов на YouTube.