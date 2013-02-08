Путин: Работа органов внутренних дел недостаточно эффективна

В пятницу, выступая на ежегодной коллегии МВД РФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что работа органов внутренних дел выстроена недостаточно эффективно, поскольку нераскрытым остается почти каждое второе преступление.

Глава российского государства сказал, что "в целом по России остаются нераскрытыми почти 45% преступлений, точнее - 44,4%. Практически каждое второе. Это явный, очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффективно выстроенной работе органов внутренних дел".

В этой связи он потребовал уделить самое пристальное внимание повышению качества оперативной и следственной работы на всех уровнях, передают интернет-СМИ.