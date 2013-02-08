Инвалиды Волгограда наконец смогут пользоваться скоростным трамваем

У инвалидов Волгограда появилась надежда, что уже к весне у них появится свободный доступ к подземным линиям скоростного трамвая. Сегодня Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию города в двухмесячный срок выделить средства на необходимое оборудование.

Дело в том, что «метротраму» в Волгограде уже 20 лет, и он считается самым быстрым и удобным видом транспорта в вытянутом вдоль Волги городе. Но все это время у инвалидов и других маломобильных групп граждан не было доступа к подземным и надземным линиям скоростного трамвая. Власти попросту не выделяли средств на специальное оборудование, позволяющее людям с ограничениями в здоровье безопасно пользоваться этим видом общественного транспорта.

Между тем, обязанность обеспечить доступ маломобильных граждан к объектам транспортной инфраструктуры на территории Центрального района возложена именно на городскую администрацию.

Прокурор Центрального района обратился в суд с иском. Мэрию обязали, в том числе, установить на станциях специально приспособленные двери, а также средства визуальной, тактильной и акустической информации для инвалидов и многое другое. Однако, администрация сочла несправедливым такое решение и почему–то обжаловала его. Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив жалобу без удовлетворения. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе областного суда, решение вступило в законную силу.