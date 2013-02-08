Принятие ювенальной юстиции в России принесет вред?

Большинство россиян считают, что защищать права детей должна семья, родители, а не государство. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведения опроса об отношении россиян к ювенальной юстиции сообщает, что такого мнения придерживается 76% респондентов.

16% участников исследования полагают, что приоритет в этом вопросе должен быть у государства. И только 4% считают, что защитой прав детей и подростков должны заниматься общественные организации.

Социологи ВЦИОМа задавали вопрос россиянам, как оценивают меры, предполагаемые системой ювенальной юстиции, какие последствия будет иметь ее принятие. Среди мер, предполагаемых в рамках ювенальной юстиции, одобрение более половины опрошенных получило предложение создать специальные суды для несовершеннолетних (57% одобрили его). Негативную оценку получила идея установить приоритет прав и интересов ребенка над правами родителей (71% – против). Спорное отношение вызвала инициатива создания негосударственных общественных комиссий, призванных выявлять нарушения прав детей-сирот: 47% одобрили ее, 42% – нет.

Что касается более жестких норм, которые применяются в рамках ювенальной юстиции в западных странах, то к их использованию в России респонденты отнеслись без энтузиазма. В частности, большинство опрошенных против введения уголовной ответственности за оставление ребенка, не достигшего 14 лет, без присмотра взрослых даже на короткое время (74%). Россияне не поддержали и предложение предоставить несовершеннолетним право обращаться в суд с жалобой на своих родителей и педагогов, нарушающих, по их мнению, их права (60%). Менее критично респонденты восприняли идею обязательного оповещения властей в случае подозрения в жестоком обращении с детьми и наказания умолчавших об этих фактах: против применения в России такой практики высказались 49%, а 41% – за.

По мнению большинства опрошенных, родителям ювенальная юстиция принесет больше вреда, чем пользы (54%). Значительная часть россиян полагает, что для детей последствия также будут скорее негативными (44%).

Предполагается, что будет ослабление семейных связей, снижение родительского авторитета (50%) и девальвации авторитета семьи в обществе (38%). Россияне считают, что при принятии ювенальной юстиции увеличится число детей, лишенных родительской опеки (42%). Ожидается расцвет коррупции в органах опеки и попечительства (41%), тотальный контроль власти над взрослым населением страны (35%).