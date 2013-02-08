Между Москвой и Душанбе подписано соглашение, упрощающее регистрацию

В пятницу стало известно, что Россия и Таджикистан подписали первое соглашение, которое регулирует порядок пребывания таджикских граждан на территории нашей страны, сообщают сегодня российские средства массовой информации.

Теперь, согласно новому договору, граждане Таджикистана имеют право получать регистрацию в течение 15 дней. А в ближайшее время, как сообщили в миграционной службе Таджикистана, будет подписан еще один договор - о получении разрешения на работу на срок до трех лет. Новое соглашение вступит в силу после проведения некоторых внутригосударственных процедур в Таджикистане.

По данным миграционной службы Таджикистана, на территории России в трудовой миграции находятся более 1 млн таджикских граждан. Однако в России затрудняются назвать точное число работающих в стране мигрантов из Таджикистана, поскольку в Россию они часто приезжают незаконно.

Нынешний закон обязывает иностранных рабочих оформлять регистрацию в течение семи дней, а разрешение на работу они получают лишь на один год. По истечении этого срока мигрантам необходимо покинуть страну, а затем вновь въехать.