9 февраля Удальцов оспорит требование о домашнем аресте в Басманном суде

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил «АН-онлайн», что требование Следственного комитета России об изменении для него меры пресечения – это очередной этап давления со стороны силовиков.

По мнению главы левых, требование СКР, скорее всего, было сделано в отместку за то, что он сегодня использовал 51 статью Конституции на допросе, то есть не давал показания, сославшись на эту статью, что является его законным правом. «Но я думаю, что это сигнал следствия для меня: если не будешь общаться, то мы тебя сначала под домашний, а потом можно и под обычный арест отправить», - подчеркнул С. Удальцов.

Кроме того, лидер движения «Левый фронт» отметил, что силовики видят подготовку оппозиционерами новых протестных акций. «По-видимому, они хотят максимально ограничить мою свободу передвижений, чтобы я не мог перемещаться даже по Москве. Чтобы я сидел и не дергался», - сказал он. С. Удальцов уточнил, что ничем не удивлен, и что «пока что никакого ослабления давления не происходит».

«Завтра будет суд. Я естественно буду оспаривать (требование СК – прим. ред.) со своими защитниками, но, зная Басманный суд, можно и к гадалке не ходить…», - резюмировал С. Удальцов.

«Суд по изменению мне меры пресечения на домашний арест состоится 9 февраля в 14.00 в Басманном суде (зал 19)», - говорится в «Твиттере» лидера «Левого фронта».

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что следователи попросили суд изменить меру пресечения С. Удальцову с подписки о невыезде на заключение под домашний арест. Основаниями для изменения меры пресечения явилось то, что он, находясь под подпиской о невыезде, неоднократно её нарушает. Например, он подолгу не проживает по месту своей регистрации, его мобильные телефоны зачастую бывают отключены, что затрудняет вызов обвиняемого к следователю. При этом о месте своего фактического нахождения Удальцов следствию не сообщает.