Следствие попросило заключить Удальцова под домашний арест

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин в пятницу сообщил, что следователи попросили суд изменить меру пресечения лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову с подписки о невыезде на заключение под домашний арест.

«Главное следственное управление СК России ходатайствует перед судом об изменении меры пресечения Сергею Удальцову, обвиняемому по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади, а также о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории Российской Федерации (ч.1 ст.30, ч. 1 ст. 212 УК РФ)», - сообщается на сайте СКР.

В октябре 2012 года в отношении оппозиционера следствием избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь же органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о заключении его под домашний арест.

Основаниями для изменения Сергея Удальцову меры пресечения явилось то, что он, находясь под подпиской о невыезде, неоднократно её нарушает. Например, он подолгу не проживает по месту своей регистрации, его мобильные телефоны зачастую бывают отключены, что затрудняет вызов обвиняемого к следователю. При этом о месте своего фактического нахождения Удальцов следствию не сообщает.

Удальцов также после избрания в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении продолжает совершать противоправные действия, нарушая тем самым избранную меру пресечения. 27 октября 2012 года он принимал участие в проведении несанкционированного шествия и пикетирования, за что был привлечен к административной ответственности. Далее 15 декабря 2012 года С. Удальцов был задержан сотрудниками полиции во время акции оппозиции в Ильинском сквере г. Москвы, с ним была проведена профилактическая беседа. 13 января 2013 года Сергей Удальцов во время проведения массовой акции оппозиции в Москве, устраивал всевозможные провокации и призывал участников шествия начать бессрочные акции протеста.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов дал интервью «АН-онлайн» и сообщил, что требование Следственного комитета России об изменении для него меры пресечения – это очередной этап давления со стороны силовиков.