Сенатор Вячеслав Фетисов предложил продавать с алкоголь с 21 года

Госдума рассматривает законопроект, обязывающий магазины продавать алкоголь лицам старше 21 года. За продажу алкоголя гражданам, кому еще не исполнился 21 год, магазины и рестораны будут лишать лицензии.

Штрафы за нарушение закона, ограничивающего продажу алкоголя, увеличатся в несколько раз.

Легендарный хоккеист, ныне сенатор Вячеслав Фетисов привел данные: в России из-за потребления алкоголя из 100 юношей до пенсии доживут в лучшем случае 40. В настоящее время возраст приобщения к алкоголю в нашей стране снизился с 15 до 11 лет.

В России сейчас действует запрет на продажу алкоголя гражданам, кому еще нет 18 лет. За нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Фетисов рассказал, что в США продажа алкоголя с 21 года установлена законодательно. В Норвегии крепкие алкогольные напитки продаются людям с 20 лет.

Сенатор заявил, что научно подтвержденные данные свидетельствуют, что именно в 21 год молодой человек, оканчивающий высшее учебное заведение или уже работающий, может самостоятельно оценить для себя необходимость употребления алкоголя.