В День Святого Валентина, который по традиции принято считать Днем всех влюбленных, 14 февраля с 17.00-19.00 Парк Кузьминки приготовил особенную Валентинку и признание в любви своим гостям: Открытие аллеи влюбленных!

Аллея влюбленных представляет собой экспозицию из трех объектов, выполненных по уникальным авторским эскизам: инсталляция "Два сердца", Дерево любви, на котором заветные три слова "Я тебя люблю" появятся на разных языках, а также скамья для влюбленных с лебедиными крыльями. Такой выбор не случаен - ведь лебедь - это не что иное, как символ верности в любви.

Мы искренне надеемся, что наш подарок положит начало доброй традиции для всех влюбленных и молодожен - в день свадьбы, годовщины и конечно же просто так посещать Аллею влюбленных в Парке Кузьминки. И пускай, каждое загаданное желание сбудется, каждый замочек или ленточка, оставленная там непременно превратится в долгие годы счастья, полные любви, верности и нежности друг к другу.

В День всех влюбленных мы дарим удивительное событие и возможность познакомиться с знаменитым семейным психологом и писательницей Натальей Толстой.

Наталья поздравит всех собравшихся с самым романтичным праздником в году и проведет презентацию своей новой книги «Секретный код счастья!». Наталья - самый настоящий пример счастливой влюбленной, так как к нам на открытие она приедет прямо из аэропорта, вернувшись из свадебного путешествия со своим супругом Игорем Гривиным, депутатом Благодарненской Думы Ставропольского края.

Источник: Moscow-live.ru