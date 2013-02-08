Полковник ГРУ в отставке признан виновным в подготовке мятежа

Мосгорсуд в пятницу признал отставного полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова виновным по делу об организации мятежа. Об этом сообщил судья Павел Мелехин, оглашая приговор.

Прокурор ранее потребовал для Квачкова 14 лет заключения в колонии строгого режима, лишения воинского звания и два года ограничения свободы, а защита назвала обвинение надуманным.



В начале недели прокурор попросил суд признать Квачкова виновным по всем пунктам обвинения и приговорить его к 14 годам колонии строгого режима. На следующем судебном заседании Владимир Квачков был лишен возможности выступать на прениях.



