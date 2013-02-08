В период Универсиады с бомжами будут поступать не по-советски

Малолетних попрошаек и бомжей в период Универсиады 2013 вывозить из города не будут. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку, которое прошло накануне в Казани.

Подобной практикой для «очистки» города в период подготовки к крупным международным мероприятиям пользовались в советские времена. Сегодня ситуация с бомжами и несовершеннолетними попрошайками вызывает особые затруднения для властей. Республиканская прокуратура наложила запрет на нормативный акт по вывозу бомжей. На данную категорию граждан влияют в настоящее время с помощью профилактических бесед.

Депутат Рафил Нугуманов, имеющий опыт работы в силовых структурах в период празднования тысячелетия города, высказал предположение, о том, что вышеназванные лица могут сами захотеть добровольно отправиться, например, в загородный пионерский лагерь. В таком случае права и свободы граждан нарушаться не будут.